🙌🏻34 раз звучит последний звонок для выпускников Новоаннинской гимназии. Пусть школьный звонок для всех станет началом нового пути, полном достижений и побед.
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🙌🏻34 раз звучит последний звонок для выпускников Новоаннинской гимназии. Пусть школьный звонок для всех станет началом нового пути, полном достижений и побед.