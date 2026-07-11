Пермский генерал Еговцев возглавил МВД ДНР Как сообщается, на службу он переведён из Забайкалья, где с 2020 года возглавлял региональное управление.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Пермский генерал Еговцев возглавил МВД ДНР Как сообщается, на службу он переведён из Забайкалья, где с 2020 года возглавлял региональное управление.
Свежие комментарии