Трамп: гости Овального кабинета принимают кнопку заказа колы за пульт от ЯО

ВАШИНГТОН, 20 марта, ФедералПресс. Все, кто приходит в Овальный кабинет в Белом доме, принимают кнопку для заказа колы за устройство для активации ядерного оружия, признался президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
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