Bitcoin MVRV: сломается ли долгосрочный нисходящий тренд на этот раз?

Долгосрочный анализ соотношения MVRV и 365-дневной скользящей средней (SMA365) показывает: когда MVRV поднимается выше SMA365 и закрепляется там по итогам недельных свечей, цена BTC нередко запускает мощное восходящее движение.
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