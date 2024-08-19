Словесная атака: немцы обвинили Польшу во взрыве «Северных потоков»

В отношениях Польши и Германии — новая трещина. На фоне свежих разоблачений германской прокуратуры, обвинившей украинцев во взрыве «Северных потоков», экс-глава разведслужбы ФРГ Август Ханнинг предположил, что президент Польши Анджей Дуда знал о готовящейся диверсии и оказал ей содействие.