В отношениях Польши и Германии — новая трещина. На фоне свежих разоблачений германской прокуратуры, обвинившей украинцев во взрыве «Северных потоков», экс-глава разведслужбы ФРГ Август Ханнинг предположил, что президент Польши Анджей Дуда знал о готовящейся диверсии и оказал ей содействие.
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