В России фактически начали действовать два вида «шашечек» — серые и белые

Таксисты начали массово уезжать, направляясь в серые зоны. Причина проста и предсказуема: большинство людей (до 70%) просто не могут выполнить новые требования закона о такси, вступившего в силу с 1 сентября этого года.
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