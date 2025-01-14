Врач Васильева: переедание может нанести печени не меньший вред, чем алкоголь

Неправильное питание – один из факторов развития многих заболеваний, включая проблемы с печенью. О том, как переедание отражается на здоровье этого органа, а также о самых вредных для печени продуктах, "Газете.
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