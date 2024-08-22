Данные о разгроме 810-й бригады морской пехоты под Курском оказались фейком

Как отмечается, возле населенного пункта Каучук действительно был бой, однако некоторые паблики начали распространять ложную информацию В России запустили фейк о том, что ВСУ разбили под Курском 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота, сообщает телеканал "360".