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Звезде «Улицы разбитых фонарей» выстрелили в голову

Звезде «Улицы разбитых фонарей» выстрелили в голову

Звезда сериалов «Невский» и «Улицы разбитых фонарей» Валерий Музыка, который сейчас работает обычным охранником в одном из торговых центров Санкт-Петербурга, пострадал в конфликте с одним из посетителей.

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