12 видов диких кошек, о которых вы не знали

Мы все знаем львов, тигров, ягуаров, леопардов и пантер, но на самом деле в мире существует еще много видов диких кошек, о которых вы даже не слышали! Кошки выделились в отдельное семейство примерно 25 миллионов лет назад.
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