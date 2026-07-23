Врач назвала шесть продуктов, которые только кажутся полезными

Многие продукты с пометками «без сахара», «ПП» или «фитнес» на самом деле не являются полезными. Об этом в беседе с «Чемпионатом» предупредила ассистент кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии ИБПЧ Пироговского университета Анастасия Гвоздкова.