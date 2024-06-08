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Наши артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

Наши артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

Расчеты 122-мм буксируемых орудий Д-30 группировки войск «Днепр» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра, сообщает МО РФ.

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