Авторы Genshin Impact анонсировали новое закрытое бета-тестирование Zenless Zone Zero Ком...

Авторы Genshin Impact анонсировали новое закрытое бета-тестирование Zenless Zone ZeroКомпания HoYoverse объявила о начале закрытого бета-тестирования своей грядущей экшен-RPG Zenless Zone Zero, регистрация на которое доступна уже сейчас.
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