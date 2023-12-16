Бастрыкин поручил разыскать лиц из СБУ и МВД Украины за дело против патриарха

Председатель СКР Бастрыкин инициировал розыск лиц из Службы безопасности Украины (СБУ) и Министерства внутренних дел (МВД) Украины в рамках расследования дела по статье 299 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела») УК РФ.