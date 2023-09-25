Закон и Порядок

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Очередное предательство олимпийской чемпионки Исинбаевой вызвало гневную реакцию в Госдуме

Очередное предательство олимпийской чемпионки Исинбаевой вызвало гневную реакцию в Госдуме

Старая добрая истина, что предавший однажды, предаст вновь, в очередной раз нашла свое подтверждение.

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Комментарии
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Катерина
Оставьте в  покое  Исинбаеву.  Она  ничем  не  отличается  от других спортсменов (и  не  только),  которые  имеют  недвижимость  за  бугром и решили  ТАМ  жить и  работать.  От  того  же  Овечкина  ничем  не  отличается.  Чего  привязались  к  Елене?  Она  своё  ОТПРЫГАЛА  за  Россию...  между прочим,  под  Российским  Флагом,  в  отличие  от  многих  других.   Вот что  касаемо  работы  в МОК...  то  непонятно  кого  она  там  представляет,  если  России  там  нет.  Тут  я  согласна.  Но  это  решать  МОК...  нужна  ли   она  там...  как  &quot;человек мира&quot;.)))
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