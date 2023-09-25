Очередное предательство олимпийской чемпионки Исинбаевой вызвало гневную реакцию в Госдуме

Катерина

Оставьте в покое Исинбаеву. Она ничем не отличается от других спортсменов (и не только), которые имеют недвижимость за бугром и решили ТАМ жить и работать. От того же Овечкина ничем не отличается. Чего привязались к Елене? Она своё ОТПРЫГАЛА за Россию... между прочим, под Российским Флагом, в отличие от многих других. Вот что касаемо работы в МОК... то непонятно кого она там представляет, если России там нет. Тут я согласна. Но это решать МОК... нужна ли она там... как "человек мира".)))