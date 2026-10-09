Новосибирск с 10 октября станет самым холодным городом России

Первые признаки резкой смены погоды сибиряки почувствовали уже в пятницу, 9 октября. Северо-западный ветер усилится до 10–15 м/с с порывами до 20 м/с.
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