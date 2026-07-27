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Обращение Татьяны Ким о легком заработке на Wildberries оказалось дипфейком

Обращение Татьяны Ким о легком заработке на Wildberries оказалось дипфейком

В Сети появилась информация, что Wildberries запустил масштабную акцию поддержки россиян, в рамках которой каждый может зарабатывать до пяти тысяч рублей в день без вложений, просто вступив в закрытый чат.

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