Обращение Татьяны Ким о легком заработке на Wildberries оказалось дипфейком

В Сети появилась информация, что Wildberries запустил масштабную акцию поддержки россиян, в рамках которой каждый может зарабатывать до пяти тысяч рублей в день без вложений, просто вступив в закрытый чат.
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