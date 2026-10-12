ВСУ подорвали пленного с «ошейником смерти» у российских позиций

Украинские военные подорвали пленного российского солдата с заминированными ошейником и рюкзаком. Об этом 12 октября рассказал командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Вооруженных сил России Дмитрий Кемеров.
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