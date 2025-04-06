Нумизмат объяснил, почему "крымскую" банкноту продают за миллионы рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Предложения о продаже купюр номиналом в 200 рублей за тысячи и даже миллионы рублей на торговых площадках связаны не только с уникальными номерами банкноты, но и с изменением рисунка купюры, в частности появления шестой колонны античного храма, сказал РИА Новости … .