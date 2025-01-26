План советницы губернатора на миллионы из свердловского бюджета провалился, но есть запасной

Пиарщица Аксана Панова — неформальная советница свердловского губернатора Евгения Куйвашева — не смогла пролоббировать создание автономной некоммерческой организации (АНО), которая, получая десятки миллионов рублей из бюджета и от бизнеса, организовывала бы массовые мероприятия в регионе.
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