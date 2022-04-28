Политолог Кевехази объяснил, что РФ обязана сделать с Украиной

Венгерский политический консультант Миклош Кевехази рассказал, что в отличие от российского лидера Владимира Путина, являющегося верховным главнокомандующим, над президентом Украины Владимиром Зеленским «стоят еще бог знает какие структуры».
Венгерский политический консультант Миклош Кевехази рассказал, что в отличие от российского лидера Владимира Путина, являющегося верховным главнокомандующим, над президентом Украины Владимиром Зеленским «стоят еще бог знает какие структуры».
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