Секреты языка тела: что говорит о человеке привычка держать руки в карманах

Вроде мелочь, на которую мы можем не обращать внимания, но такая привычка и правда есть у многих. Задумывались ли вы, с чем она может быть связана? О чем «молчит» человек, который часто держит руки в карманах? фото: iStockphotoРуки в карманах — распространенная привычка, и у мужчин, и у женщин, в кино и обычной жизни.