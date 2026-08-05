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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» ведет переговоры с агентами Гакпо. Решение «Ливерпуля» зависит от суммы предложения и трансфера Барколя (Фабрицио Романо)

« Тоттенхэм » работает над трансфером полузащитника « Ливерпуля » Коди Гакпо . По информации инсайдера Фабрицио Романо , лондонский клуб веред прямые переговоры с окружением нидерландца на предмет возможного перехода этим летом.

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