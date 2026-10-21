Президент США Дональд Трамп намерен организовать подписание мирного соглашения по Украине в декабре 2026 года на саммите G20 в Майами — причём на территории собственного гольф-клуба.
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