Тюменец упал в обморок в аэропорту из-за выключенного кондиционера

В Тюменском аэропорту на 3,5 часа задержали рейс «Уральских авиалиний» Тюмень-Анталия. Пассажирам пришлось ожидать его в зале с выключенным кондиционером, из-за чего один человек упал в обморок, сообщили в транспортной прокуратуре по УрФО.