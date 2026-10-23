© Кадр из видео/Telegram-канал "Минпромторг России"Доля отечественных компонентов в электрокаре «Атом» на данный момент составляет 70%, уже в следующем году показатель будет увеличен до почти 90%.
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