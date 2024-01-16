МИД КНР: Китай продолжит содействовать решению конфликта на Украине

Китай продолжит содействовать политическому урегулированию украинского кризиса, КНР поддерживает связи со всеми сторонами конфликта, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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