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Эмил Райкович: «Надеюсь, смена тренера подстегнет команду и ЦСКА выиграет титул»

45-летний северомакедонский специалист возглавлял армейцев с 2022 года. «Хотел бы выразить благодарность баскетбольному клубу ЦСКА и его президенту Андрею Ватутину за постоянное конструктивное сотрудничество и оказанное доверие, благодаря которому я возглавлял одну из самых успешных команд в истории европейского баскетбола.

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