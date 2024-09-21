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Лента новостей Крыма

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Деревья с «глазами», «ведьмино кольцо» и лесной сад: куда отправиться в выходные всей семьёй

Деревья с «глазами», «ведьмино кольцо» и лесной сад: куда отправиться в выходные всей семьёй

Со стороны автодороги, ведущей в Феодосию, гора Кокташ совершенно незаметна. Она великолепна, если глядеть на неё из лежащих у подножия селений Синекаменка или Поворотное: из невысокой округлой горы вырастает треугольный утёс.

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