Судя по длине сосульки, весны нам ждать не скоро))) ❄️❄️❄️ Кстати, по народным приметам метель на Сретение - к затяжной и холодной весне.
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Судя по длине сосульки, весны нам ждать не скоро))) ❄️❄️❄️ Кстати, по народным приметам метель на Сретение - к затяжной и холодной весне.