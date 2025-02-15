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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Судя по длине сосульки, весны нам ждать не скоро)))

Судя по длине сосульки, весны нам ждать не скоро))) ❄️❄️❄️ Кстати, по народным приметам метель на Сретение - к затяжной и холодной весне.

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