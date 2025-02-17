Второй запуск New Glenn запланирован на конец весны 

New Glenn отправляется в первый полет 16 января 2025 года / © Blue Origin Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп сообщил, что причиной потери первой ступени New Glenn во время запуска NG-1 стала проблема с двигателем.
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