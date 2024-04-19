МТС-банк изучает несколько активов для покупки на средства от IPO

МТС-банк рассматривает вариант использования средств, привлеченных от размещения акций на бирже, для покупки новых активов, рассказал предправления банка Илья Филатов в прямом эфире «Тинькофф инвестиций».
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