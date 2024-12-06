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Вернем сталинскую Конституцию

Вернем сталинскую Конституцию

5 декабря 1936 была принята Конституция СССР — конституция победившего социализма, и этот день был объявлен всенародным праздником.

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Комментарии
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Sergiy Che
Можно подумать установивший культ своей личности диктатор в тоталитарной стране писал конституцию не под себя любимого, а &quot;на благо народа&quot; (на который он срал десятками тыщ раскулачивая-расказачивая-голодоморя и репрессируя! 🤣)
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1 час.
вд
валерий двойнишников
Уймись дурак. Будет в России и Сталин и его Конституция, а вот такие уроды, как ты врятли....
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11 мин.
СЕ
Сергей ЕВ
Свеже приданию, да верится с трудом.
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3 мин.

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