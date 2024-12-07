Асад продолжает стремительно терять юг Сирии. Джихадисты публикуют все новые видео из провинции Даръа, где в кадр попал новая российская модернизация БРДМ-2МС «Стриж» сирийской армии.
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Асад продолжает стремительно терять юг Сирии. Джихадисты публикуют все новые видео из провинции Даръа, где в кадр попал новая российская модернизация БРДМ-2МС «Стриж» сирийской армии.
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