Специалист в военной сфере Дэвид Экс поделился информацией о том, что увеличение числа создаваемых Российской Федерацией боевых беспилотных летательных аппаратов, которые относятся к типу «камикадзе», способен заставить нацистов киевского режима терять огромное количества танков.
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