16 июля 2024 были проинформированы о технологии бескровной победы над США на поле боя Украина такие города и веси как Нижние Серги, Михайловск, Ревда и Первоуральск! Для победы нужно три решения: 1.
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16 июля 2024 были проинформированы о технологии бескровной победы над США на поле боя Украина такие города и веси как Нижние Серги, Михайловск, Ревда и Первоуральск! Для победы нужно три решения: 1.
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