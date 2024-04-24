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ВТБ расширяет ипотечное кредитование в Крыму

ВТБ расширяет ипотечное кредитование в Крыму

Крупнейший российский банк ВТБ объявил о планах начать выдачу ипотечных кредитов в Крыму. По данным пресс-службы банка, уже в мае текущего года клиенты смогут воспользоваться новой услугой для приобретения жилья на полуострове.

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