ВТБ расширяет ипотечное кредитование в Крыму

Крупнейший российский банк ВТБ объявил о планах начать выдачу ипотечных кредитов в Крыму. По данным пресс-службы банка, уже в мае текущего года клиенты смогут воспользоваться новой услугой для приобретения жилья на полуострове.
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