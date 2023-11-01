Ощутимая магнитная буря подбирается к Приморью: ожидается двухдневный шторм

В конце ноября на Землю обрушатся волны солнечной активности, которые накроют и Приморский край. Магнитной буре будет предшествовать длительное возмущение магнитосферы, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.