GPT-чат провалил тест на обладание искусственным интеллектом

Новое исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета, подтверждает, что искусственный интеллект (ИИ) в виде модели ChatGPT все еще не достигает уровня, позволяющего ему успешно пройти тест Тьюринга.
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