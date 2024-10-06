Президент "Ростова" Арутюнянц: неудачная серия не влияет на будущее Карпина

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин останется на своем посту, несмотря на то, что в четырех последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовчане набрали лишь одно очко, передает ТАСС.
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