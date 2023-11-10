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Поток туристов увеличился на 70% в Алматы

Поток туристов увеличился на 70% в Алматы

В южной столице поток иностранных туристов увеличился на 73%, передает inAlmaty.kz. В управлении туризма Алматы сообщили, что за первое полугодие число иностранных туристов в мегаполис выросло на 73% и составило более 261 тысячи человек.

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