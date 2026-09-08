О высылке российский дипломатов из Венгрии все узнали от Орбан

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, во вторник сотрудник МИД уведомил посла России в Венгрии о том, что, по оценке властей, десять членов российской дипломатической миссии вели деятельность, «недопустимую для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией».