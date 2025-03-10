В ГД раскритиковали решение ЕС использовать активы России для поддержки Украины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Известиям», что решение европейских стран использовать прибыль с замороженных российских активов для поддержки Украины навсегда испортит репутацию их банков.
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