Антон Кравец: Дорогие мои родители!. Сегодня у вас замечательный праздник — 40-летие совместной жизни! Это удивительная дата, которая символизирует не только время, проведенное вместе, но и ту крепкую

Дорогие мои родители!Сегодня у вас замечательный праздник — 40-летие совместной жизни! Это удивительная дата, которая символизирует не только время, проведенное вместе, но и ту крепкую связь, которая образовалась между вами за эти годы.
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