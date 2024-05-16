Премьер Словакии Фицо: Фрустрация общества выльется в убийство политиков

Премьер-министр Словакии выразил опасения относительно возможности убийства политиков в стране Премьер-министр Словакии, Роберт Фицо, предупредил о растущей фрустрации общества, которая, по его мнению, может привести к трагическим последствиям в виде убийства политиков.
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