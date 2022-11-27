Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

«Сент-Луис» отыгрался с 1:4, забив «Флориде» 4 гола в 3-м периоде и овертайме. У Тарасенко 1+1 за 2 последние шайбы «Блюз»

«Сент-Луис» отыгрался с 1:4, забив «Флориде» 4 гола в 3-м периоде и овертайме. У Тарасенко 1+1 за 2 последние шайбы «Блюз»

«Сент-Луис» одержал волевую победу над «Флоридой» (5:4 ОТ) в матче чемпионата НХЛ. К 49-й минуте «Блюз» проигрывали 1:4, но в итоге забросили 4 шайбы подряд, в том числе победную – в овертайме.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх