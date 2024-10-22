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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

В Steam и на консолях вышла ретро-игра, напоминающая смесь Metal Slug и Broforce, но про л...

В Steam и на консолях вышла ретро-игра, напоминающая смесь Metal Slug и Broforce, но про л...

В Steam и на консолях вышла ретро-игра, напоминающая смесь Metal Slug и Broforce, но про ламНа PC и консолях состоялся релиз олдскульной игры под названием Speedollama, которая представляет собой пиксельный платформер с элементами шутера в стиле проектов 80-х и 90-х.

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