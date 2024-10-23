Петербургский маткапитал разрешили тратить на таунхаусы

Такое изменение в региональной программе поддержали депутаты Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 23 октября, в третьем чтении приняли инициативу о расширении возможностей программы регионального материнского капитала.
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