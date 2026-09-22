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"Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом

"Принеси мяч": Мадьяр сравнил дипломатию Украины с деревенским футболом

Премьер Венгрии Петер Мадьяр в соцсети Х образно объяснил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге причины, по которым Будапешт отказался вступать в новое региональное объединение "Карпатская восьмерка", сравнив международную дипломатию Киева с организацией матча в деревне .

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