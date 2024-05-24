🌹 В Ялте сезон цветения роз сейчас в самом разгаре Яркими кадрами поделилась глава местной администрации Янина Павленко.
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🌹 В Ялте сезон цветения роз сейчас в самом разгаре Яркими кадрами поделилась глава местной администрации Янина Павленко.